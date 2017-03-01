Офшоры Кипра признаны судом вне закона

Решением уголовного суда Кипра, крупнейшая местная юридическая фирма признана преступной группой, прикрывающей действия офшорной адвокатуры.

1 марта 2017 года члены специального состава уголовного суда Никосии огласили заключительную часть приговора Риккосу Эротокриту - бывшему заместителю генпрокурора Кипра и Панайотису Неоклеусу - партнеру юрфирмы Andreas Neocleous & Co. и самой фирме, осужденной как юридическое лицо. Первый из обвиняемых получил три с половиной года тюрьмы, второй - два с половиной. Фирма Andreas Neocleous & Co. была приговорена к штрафу.

Подсудимые были признаны виновными в коррупции, мошенничестве и препятствовании следствию. Само оглашение данного приговора прошло довольно эмоционально: Эротокриту даже набросился на собственного адвоката, родственники подсудимого плакали, также были и угрозы мести со стороны близких Неоклеуса, сообщает ИА «Росбалт».

Меньше месяца назад, 8 февраля, представители практически всего истеблишмента Республики Кипр, в том числе и президент, уже собирались в уголовном суде Никосии, который даже не смог вместить всех желающих. Ожидания политиков и прессы не были обмануты, судьи вынесли обвинительный приговор, который ошеломил многих. Особо отметили роль главы юридической фирмы Андреаса Неоклеуса - согласно выводам суда, он выступил организатором рассматриваемого преступления.

Заместитель генерального прокурора - на Кипре важная политическая фигура, он наделен особыми правами и гарантиями неприкосновенности. В сентябре 2015 года полный состав Верховного суда Республики Крит принял решение об отстранении Риккоса Эротокриту от должности за неподобающее поведение. Но даже после этого скандального увольнения и возбуждения дела не многие на острове верили в то, что влиятельный политик может быть осуждён. Кроме всего прочего, Эротокриту является бывшим руководителем избирательного штаба президента Анастасиадеса, а также его личным другом.

Андреас Неоклеус - основатель и руководитель Andreas Neocleous & Co., в отличие от Эротокриту, был не только другом Анастасиадеса, но также и «серым кардиналом» всей кипрской политики. По сообщениям местных СМИ, в своё время именно Неоклеус посадил своего друга в кресло президента островного государства. Это событие ознаменовало смену правящих элит Кипра, ранее представлявших столичную аристократию.

Анастасиадес, Неоклеус и Эротокриту — нувориши и юристы из портового городка Лимассола. Этот город, кстати, очень популярный среди российских туристов и бизнесменов, разбогател в последние 15 лет. Также он известен в качестве торгового центра и контрабандных ворот в Евросоюз. Неоклеусу и Эротокриту приписывают особую роль в прикрытии офшорных операций.

Приход к политической власти «лимассольской тройки» был ознаменован чередой громких скандалов, а также агрессивными действиями некоторых юристов, которые провели захваты финансовых активов и важных должностей. Кипрские СМИ тогда отмечали, что Анастадиадес играл важную роль в так называемой «стрижке» депозитных средств, размещенных в местных банках.

Сомнительное решение, которое приняли в 2013 году, смогло спровоцировать банкротства крупных финансовых учреждений, их активы перешли под полное, или частичное управление Неоклеуса и его подчинённых агентов. По информации той же местной прессы, Эротокриту, назначенный на должность заместителя генпрокурора самим президентом, осуществлял частичное прикрытие своего партнера, лоббировал возбуждение уголовных дел на политических противников и конкурентов.

Тем временем никосийские политики, которых отстранили от власти, терпеливо ждали реванша. Такой шанс представился в 2015 году, когда Эротокриту и Неоклеус решили посадить «своего человека» на пост председателя Центробанка. Для этого, они пытаясь заставить действующего главу ЦБ Кристаллу Георгиаджи покинуть свой пост, угрожая медийными скандалами и уголовным преследованием.

Однако совершенно неожиданно в данный конфликт решил вмешаться генпрокурор Кипра Костас Клеридес - также бывший член Верховного суда, который пользовался большим авторитетом в местном юридическом сообществе. Клеридес является важнейшим независимым чиновником Кипра, в этой стране он не сменяется и обладает правом на возбуждение, а также прекращение любого уголовного дела (его решения не может быть отменено даже судом).

Генеральный прокурор назначает независимым следователем отставного судью Панайотиса Калиса, тот пришел к выводу, что Неоклеус и Эротокриту замешаны в крупном мошенничестве, хищении средств и обанкрочиванию Народного банка Кипра, а также в коррупции и в сговоре с целью препятствования правосудию. Расследование показало, что подозреваемые договорились о возбуждении незаконных уголовных дел против клиентов Неоклеуса, бизнес которых они намеревались присвоить. Дело в том, что на Кипре не заведено давать взятки наличными деньгами, а обычно это просто встречные услуги. И в такой ситуации фирма Andreas Neocleous & Co. имела возможность такую услугу оказать.

В 2013 году Эротокриту подаёт иск против Народного банка страны, в котором требует зачесть 515 тысяч евро своего личного долга против «сгоревшего» в обанкротившемся банке депозита, принадлежащего некоей компании, в которой заместитель генерального прокурора был акционером. На первый взгляд, иск имел мало шансов на удовлетворение, но интересы банка в данном суде представляла фирма Неоклеуса в лице его сына Панайотиса Неоклеуса. Так Неоклеус-младший в ходе слушаний несколько раз не появлялся в суде, и Эротокриту смог выиграть иск в виду простой неявки ответчика.

Одновременно с этим Эротокриту, Неоклеус и близкая подруга президента Мария Кирьяку, ставшая тогда сотрудником Andreas Neocleous & Co, смогли совместными усилиями добились возбуждения уголовного дела столь нужного Неоклеусу. И всё это вопреки прямому запрету генпрокурора. В свою очередь, Анастадиадес, делает все, чтобы помочь этой тройке уйти от наказания. Он даже идёт на прямой конфликт с генеральным прокурором, угрожая расследованиями о его «коррупционных связях с российской мафией». В этих связах, кстати, обвинил своего руководителя сам Эротокриту.

Генпрокурор Клеридес, в ответ на это, не только даёт решительный отпор перзиденту, но и добивается запуска процедуры, никогда ранее не применявшегося, судебного отстранения от должности своего заместителя. Президент Анастадиадес под давлением общественности отступает и публично признаёт правоту прокурора. И теперь пока Неоклеус грозил отомстить своим противникам со страниц местных газет, Эротокриту уже пришлось извиняться перед своим боссом Клеридесом, при этом он ссылался на аффект, который был «вызван паникой и растерянностью».

Таким образом, заговорщики предстали перед специально сформированным трибуналом уголовного суда города Никосии, он то и вынес суровый обвинительный приговор, который имел большое значение в политических кругах Кипра.