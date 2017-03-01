На экологическую реабилитацию реки Темерник выделено почти 90 млн рублей

Сегодня на заседании правительства были приняты изменения в госпрограмму Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

На реализацию данной государственной программы в 2017 году, финансирование увеличено более чем на 107 млн руб., на 53,8 млн руб. за счет средств областного бюджета и на 53,4 млн руб. за счет средств бюджета Федерации.

С учетом изменений бюджета общая сумма на реабилитацию экологии реки Темерник в 2017 году составит 87,3 млн рублей (из них 53,4 млн руб. – федеральный бюджет, 33,9 млн руб. – областной бюджет).

«В этом году планируется расчистить 3,7 км русла водного объекта. Порядка 4 км русла реки уже расчищено в 2015 и 2016 годах. Наша цель не просто расчистка, а именно реабилитация реки. Поэтому предусмотрено не только извлечение донных отложений и удаление строительного и крупногабаритного мусора, но и устройство илофильтров, исключающих попадание в русло продуктов эрозии с берегов реки, а также устройство закрепленных камнем русловых перепадов. Это позволит увеличить аэрацию воды, повысить водность и улучшить качество воды», - прокомментировал Геннадий Урбан, министр природных ресурсов и экологии региона.

Напомним, что 2017 год в России объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. «Это далеко не единственные проекты, которые реализуется на территории области в Год экологии. Запланирована реализация целого ряда инвестиционных природоохранных проектов, муниципалитеты активно займутся благоустройством собственных территорий, такую задачу поставил перед ними наш губернатор», - отметил Геннадий Урбан.