В Воронеже впервые появились троллейбусы с платежными терминалами

1 марта впервые в Воронеже появились троллейбусы с новыми платежными банковскими терминалами. Это маршруты №7 и №8.

Это маршруты №7 и №8. Через две недели данными современными технологиями оснастят все городские маршруты - будет оборудовано 46 троллейбусов. Таким образом, расплачиваться за проезд жители Воронежа смогут с помощью банковских карт.

Владимир Анисимов, руководитель управления транспорта, рассказал, что «сейчас система запускается в тестовом режиме. Однако в случае успеха пилотного проекта, планируется и дальше развивать данное направление. В течение полугода может быть оборудован уже весь муниципальный транспорт».

Руководитель управления транспорта также пообещал: «если пассажиры автобусов примут нововведение, то его ведомство возьмет на себя обязательство до конца года установить подобные системы на всем транспорте. В том числе на частном. Это порядка 1,5 тысячи различных машин: от «Фордов» до «Пазиков»».

Также стоит отметить, что по банковской карте проезд будет стоить всего 13 рублей вместо привычных 15-ти.