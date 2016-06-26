Мамаев Курган стал одним из самых узнаваемых туристических брендов России

Впервые в России составлен рейтинг туристических брендов. Согласно данному исследованию, самым узнаваемым местом Волгоградской области стал Мамаев Курган. Он занял 29-ю строчку рейтинга.

Следует отметить, что 90% респондентов ответили, что знают про «Мамаев курган», у 73% он ассоциируется с самим Волгоградом. 83% опрошенных хотели бы познакомиться с этим брендом.

Исследования проводились в центре информационных коммуникаций «Рейтинг» вместе с агентством BCGroup, а также журналом «Отдых в России». Составители данного рейтинга распределяли его строчки, основываясь на данных об узнаваемости брендов и оценку его потребительской привлекательности.

По результатам опроса по трем основным критериям в топ-100 знаменитых российских брендов вошло 62 объекта (курорты, географические объекты, места отдыха, промышленные объекты, достопримечательности), 5 туристических маршрутов, одно мероприятие, 21 гастрономический бренд и 11 народных-художественных промыслов. В результате были определены показатели известности, а также туристической привлекательности российских брендов.

Большинство мест, привлекательных для туристов, находится в самой Москве, Подмосковье или во Владимирской области (по 6 знаковых мест из топ-100). По 5 брендов в рейтинге приходится на Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Тульскую область, 4 места - на Вологодскую область.

Третьяковская галерея возглавила национальный рейтинг. На втором месте оказался Московский Кремль, а за ним - Эрмитаж.