Регионы Южного округа первыми в России открыли пожароопасный сезон в лесах

Сегодня, 1 марта, решением лесных ведомств Калмыкии и Астраханской области, в регионах открыт пожароопасный сезон в лесах.

Как сообщили в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны, открытие сезона связано с природно-климатических особенностями.

В лесах сошел снежный покров, стойко установилась среднесуточная положительная температура воздуха, что является высоким фактором риска возникновения лесных пожаров. Лесопожарные службы регионов приведены в режим полной готовности.

Ежегодно около 80% лесных пожаров в России возникает вследствие неосторожного обращения с огнем на природных территориях. Частой причиной весенних лесных пожаров является огонь выжиганий сухой травы, проводимых населением на полях, лугах, дачных участках.

Федеральная Авиалесоохрана напоминает, что в соответствии с действующими Правилами противопожарного режима Российской Федерации» в нашей стране запрещены несанкционированные выжигания сухой растительности на полях, лугах, дачных участках и иных землях.

Федеральная Авиалесоохрана призывает граждан быть осторожными с огнем в лесу и на прилегающих к лесу территориях, и в случае обнаружения лесного пожара звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» - 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).