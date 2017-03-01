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Елена Малкова
1 Марта, 2017 18:16
Регионы Южного округа первыми в России открыли пожароопасный сезон в лесах
Россия, Москва, 01 Марта - DIXINEWS.
Сегодня, 1 марта, решением лесных ведомств Калмыкии и Астраханской области, в регионах открыт пожароопасный сезон в лесах.
Как сообщили в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны, открытие сезона связано с природно-климатических особенностями.
В лесах сошел снежный покров, стойко установилась среднесуточная положительная температура воздуха, что является высоким фактором риска возникновения лесных пожаров. Лесопожарные службы регионов приведены в режим полной готовности.
Ежегодно около 80% лесных пожаров в России возникает вследствие неосторожного обращения с огнем на природных территориях. Частой причиной весенних лесных пожаров является огонь выжиганий сухой травы, проводимых населением на полях, лугах, дачных участках.
Федеральная Авиалесоохрана напоминает, что в соответствии с действующими Правилами противопожарного режима Российской Федерации» в нашей стране запрещены несанкционированные выжигания сухой растительности на полях, лугах, дачных участках и иных землях.
Федеральная Авиалесоохрана призывает граждан быть осторожными с огнем в лесу и на прилегающих к лесу территориях, и в случае обнаружения лесного пожара звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» - 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).
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