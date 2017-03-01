Общество

Елена Малкова
1 Марта, 2017 18:16

Регионы Южного округа первыми в России открыли пожароопасный сезон в лесах

Лесопожарные службы регионов приведены в режим полной готовности.
Источник фото: dixinews.ru
Россия, Москва, 01 Марта - DIXINEWS.

Сегодня, 1 марта, решением лесных ведомств Калмыкии и Астраханской области, в регионах открыт пожароопасный сезон в лесах.

Как сообщили в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны, открытие сезона связано с природно-климатических особенностями.

В лесах сошел снежный покров, стойко установилась среднесуточная положительная температура воздуха, что является высоким фактором риска возникновения лесных пожаров. Лесопожарные службы регионов приведены в режим полной готовности.

Ежегодно около 80% лесных пожаров в России возникает вследствие неосторожного обращения с огнем на природных территориях. Частой причиной весенних лесных пожаров является огонь выжиганий сухой травы, проводимых населением на полях, лугах, дачных участках.

Федеральная Авиалесоохрана напоминает, что в соответствии с действующими Правилами противопожарного режима Российской Федерации» в нашей стране запрещены несанкционированные выжигания сухой растительности на полях, лугах, дачных участках и иных землях.

Федеральная Авиалесоохрана призывает граждан быть осторожными с огнем в лесу и на прилегающих к лесу территориях, и в случае обнаружения лесного пожара звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» - 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Воронеже впервые появились троллейбусы с платежными терминалами
Возле «Самара Арены» появится вертолётная площадка и искусственный водоем
Нижегородский путешественник поставит крест на севере

«Золотой» гамбургер «Бурдж-Халифа» приготовили в Дубае
Войска у границ России и ролики в интернете: как НАТО «успокаивает» Восточную Европу
Александр Цыбульский выступил на панельной дискуссии «Сбалансированное региональное развитие»
«Наблюдающий за Китаем»: журналист номинирован на Нобелевскую премию
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронеже впервые появились троллейбусы с платежными терминалами
Волгоград, 01 Марта, 20:26.
Мамаев Курган стал одним из самых узнаваемых туристических брендов России
Россия, Москва, 01 Марта, 18:16.
Регионы Южного округа первыми в России открыли пожароопасный сезон в лесах
Самара, 01 Марта, 15:53.
Возле «Самара Арены» появится вертолётная площадка и искусственный водоем
Нижний Новгород, 01 Марта, 15:50.
Нижегородский путешественник поставит крест на севере
Санкт-Петербург, 01 Марта, 15:25.
В Петербурге переименовали знаменитый район Парнас
Москва, 01 Марта, 15:18.
В московском метро появится новый робот
Казань, 01 Марта, 14:20.
В Подмосковье задержали заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк»
Екатеринбург, 01 Марта, 13:58.
В Екатеринбурге приставы закрыли фаст-фуд в здании объекта культурного наследия
Екатеринбург, 01 Марта, 13:20.
ВК «Уралочка» завершил выступление в Лиге чемпионов
Россия, Москва, 01 Марта, 12:44.
Численность безработных граждан в России составляет 927,7 тысяч человек
Уфа, 01 Марта, 08:49.
В Башкирии заместитель главы муниципалитета незаконно выдала премии на 2 млн рублей
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия