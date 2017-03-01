Возле «Самара Арены» появится вертолётная площадка и искусственный водоем

На сайте госзакупок размещена информация о поиске подрядчика для проектирования объектов благоустройства, прилегающей к новому футбольному стадиону, территории.

В конкурсной документации значится, что победитель данных торгов должен разработать всю «проектную и рабочую документацию по озеленению территории возле «Самара Арены», строительству дорожек, тротуаров с твердым покрытием, определить расположение скамеек, мусорных урн и навесов».

Также, подрядчиком должен быть разработан проект большой вертолетной площадки, которая сможет принимать вертолёты Ми-8 и искусственного озера. Планируется, что площадь водоема составит около 7 тысяч кв. метров, а глубина до 4 метров.

Начальная цена заказа на тогах составляет 16,7 млн рублей, их планируется провести 29 марта.