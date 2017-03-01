Общество

Алексей Мирный
1 Марта, 2017 15:50

Нижегородский путешественник поставит крест на севере

Источник фото: vk.com/club121651648
Нижний Новгород, 01 Марта - DIXINEWS.

Экспедиция во главе Валентина Ефремова «Россия: от запада до востока» выдвинется на трех машинах, а также на воздушном шаре.

«Одна из целей экспедиции – дойти до мыса Дежнева и установить памятники первопроходцам, первооткрывателям нашей российской земли. Потом мы пойдем не по трассам, а по зимникам до Байкала, а потом до Колымы, Мирного, Якутска и так далее», - рассказывает путешественник.

В ходе экспедиции будет поставлен крест, а также будут собираться материалы о жизни народов, живущих в северных широтах, их культуре, быте, традициях. Отснятое видео должно лечь в основу новых фильмов, которые, жители Нижегородской области увидят первыми.

- Я нижегородец, поэтому первые показы, конечно, будут здесь. Ну а потом они будут показаны на телеканалах Россия, Звезда, Живая планета, – отметил Ефремов.

Напомним, что в 2016 году путешественник Валентин Ефремов организовал экспедицию в древний город Аркаим, где, над знаменитой горой Шаманкой, был совершен перелет на воздушном шаре «Святая Русь.

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