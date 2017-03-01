Общество

Алексей Мирный
1 Марта, 2017 15:25

В Петербурге переименовали знаменитый район Парнас

МО Парнас
Источник фото: ktostroit.ru
Санкт-Петербург, 01 Марта - DIXINEWS.

Данный проект уже принят в третьем чтении, теперь ожидается подпись губернатора. Депутаты отметили, что муниципальное образование «Парнас» более не должно так называться.

Сегодня приняли проект постановления о переименовании его в «Сергиевское» - в честь святого Православной церкви.

«В наши дни петербуржцы свято чтят имя преподобного. В Санкт-Петербургской епархии восстановлена Свято-Троицкая Сергиева Приморская мужская пустынь, в честь преподобного Сергия названо 11 храмов, освящено множество приделов в церквях», - так звучит цитата из пояснительной записки к документу.

Также питерские власти мотивируют своё решение следующим: «Переименование муниципального образования «Парнас» в «Сергиевское» приведет к улучшению двухсторонних связей между Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом в сфере экономики, культуры, туризма, паломничества в Троице-Сергиевую Лавру и по другим святыням».

Чиновники отмечают, что дело теперь за губернатором - если он не наложит вето на документ, то запускать процесс переименования можно будет без отлагательств.

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