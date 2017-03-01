Общество

Алексей Мирный
1 Марта, 2017 15:18

В московском метро появится новый робот

Робот Метроша.
Источник фото: mos.ru
Москва, 01 Марта - DIXINEWS.

На станциях Московского центрального кольца (МЦК) скоро появится новый робот, который будет развлекать пассажиров.

На сайте мэрии столицы сообщают, что робот появится в ближайшие праздники.

Он сможет шутить с пассажирами, запоминать имена своих новых «знакомых», распознавать их лица, показывать сердечки на мониторе, подмигивать, а также фотографировать и распечатывать фотографии.

Напомним, что в минувшем декабре этот робот уже прошел тестовые испытания на станции МЦК «Лужники». Тогда он «общался» с пассажирами, желая счастья в наступающем 2017 году. Кроме того робота тестировали на Урбанистическом форуме-2016.

В данное время робот «Метроша», так назвали его конструкторы, находится в центральном офисе метрополитена на станции «Проспект Мира». В какой именно праздник его начнут задействовать, пока не известно.

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