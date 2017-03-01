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Елена Малкова
1 Марта, 2017 14:20
В Подмосковье задержали заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк»
Казань, 01 Марта - DIXINEWS.
По сообщению пресс-службы МВД по Республике Татарстан, накануне заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» Сергей Мещанов был задержан в Подмосковье.
Его задержали по подозрению в совершении мошеннических действий. На сегодняшний день задержанный доставлен в Казань.
Как уточняет источник, 18 февраля Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан в рамках расследования углового дела по деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс» задержанный был объявлен в федеральный розыск.
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