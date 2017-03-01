В Екатеринбурге приставы закрыли фаст-фуд в здании объекта культурного наследия

В Екатеринбурге освободили объект культурного наследия от ресторана фаст-фуд, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Ленинский районный суд Екатеринбурга запретил эксплуатацию объекта культурного наследия «Доходный дом М. М. Денисова».

Данный культурный объект представляет пример многофункционального жилого дома начала ХХ века, фасады которого выполнены в стиле эклектики, в формах "кирпичного стиля".

В этом самом доме был открыт один из ресторанов сети быстрого питания, специализирующейся на продаже гамбургеров. Руководство заведения, согласно иску прокурора, обязали привести объект культурного наследия в соответствии с требованиями охранного обязательства.

Судебные приставы-исполнители Ленинского районного отдела УФССП России по Свердловской области запретили дальнейшую эксплуатацию культурного объекта. Когда приставы прибыли по адресу, клиенты покинули ресторан, а персонал заведения забрал вещи и продукты питания.