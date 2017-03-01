Спорт

Елена Малкова
1 Марта, 2017 13:20

ВК «Уралочка» завершил выступление в Лиге чемпионов

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» на своей площадке уступил турецкому «Вакифбанку».
Источник фото: uralochka-vc.com
Екатеринбург, 01 Марта - DIXINEWS.

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» в заключительном туре группового этапа женской Лиги чемпионов на своей площадке уступил турецкому «Вакифбанку» со счетом 1:3 (19:25, 27:25, 20:25, 18:25).

Подопечные Николая Карполя одержали в 6 встречах одну победу, а команда из Стамбула не потерпела ни одного поражения, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

Сезон в Еврокубках для екатеринбургского коллектива завершился. Команде не удалось пробиться в плей-офф. В своей группе «Уралочка» заняла третьей место, обогнав чемпиона Германии «Дрезднер».

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