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Елена Малкова
1 Марта, 2017 13:20
ВК «Уралочка» завершил выступление в Лиге чемпионов
Екатеринбург, 01 Марта - DIXINEWS.
Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» в заключительном туре группового этапа женской Лиги чемпионов на своей площадке уступил турецкому «Вакифбанку» со счетом 1:3 (19:25, 27:25, 20:25, 18:25).
Подопечные Николая Карполя одержали в 6 встречах одну победу, а команда из Стамбула не потерпела ни одного поражения, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.
Сезон в Еврокубках для екатеринбургского коллектива завершился. Команде не удалось пробиться в плей-офф. В своей группе «Уралочка» заняла третьей место, обогнав чемпиона Германии «Дрезднер».
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