Численность безработных граждан в России составляет 927,7 тысяч человек

Минтруд России продолжает еженедельный мониторинг рынка труда в разрезе субъектов РФ.

Как уточнили в пресс-службе Минтруда России данный мониторинг основывается на официальной информации, которую работодатели предоставляют в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также введении режимов неполной занятости.

С 15 по 22 февраля 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 1,3 % и составила 927 721 человек. Годом ранее данный показатель составлял 1 063 492 человека.

За неделю уменьшение показателя численности безработных граждан произошло в Калининградской, Липецкой областях, Чеченской, Чувашской республиках, Республике Мордовия.

В 78 регионах отмечено увеличение численности безработных граждан. Наибольший рост численности безработных граждан был зафиксировано в Ненецком автономном округе, г. Севастополе, Еврейской автономной области, Сахалинской области, Республике Тыва, Кабардино-Балкарской Республике.

В Пензенской и Курганской областях показатель численности безработных остался без изменений.

По состоянию на 22 февраля общая численность работников, находившихся в простое по инициативе работодателя, работавших неполный рабочий день, а также работников, которым предоставлялись отпуска по соглашению сторон, составила 200 884 человека. На 1 февраля 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1,2 % от численности экономически активного населения (на 1 февраля 2016 года – 1,3 %).

По состоянию на 22 февраля 2017 года общее количество вакансий, заявленных в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц.