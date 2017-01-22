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Елена Малкова
1 Марта, 2017 08:49
В Башкирии заместитель главы муниципалитета незаконно выдала премии на 2 млн рублей
Уфа, 01 Марта - DIXINEWS.
По сообщению прокуратуры Республики Башкортостан, Абзелиловский районный суд вынес приговор в отношении 55-летней заместителя главы администрации района – начальника финансового управления.
Она признана виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Как установил суд, заместитель главы муниципалитета, не имея на то законных оснований, выдавала себе и 14 подчиненным денежные премии.
За 2015 год она подписала 8 приказов, в соответствии с которыми сотрудникам администрации района было выдано более 2 млн рублей стимулирующих выплат. Свыше 460 тысяч рублей из указанной суммы заместитель главы муниципалитета получила лично. Целью ее незаконных действий было повышение авторитета перед сотрудниками и собственное обогащение.
Подсудимая признала вину в совершении преступления и полностью возместила причиненный ущерб.
Суд приговорил ее к наказанию в виде запрета занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года.
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