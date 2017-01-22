Общество

Елена Малкова
1 Марта, 2017 08:49

В Башкирии заместитель главы муниципалитета незаконно выдала премии на 2 млн рублей

Источник фото: razdelfinans.biz-market
Уфа, 01 Марта - DIXINEWS.

По сообщению прокуратуры Республики Башкортостан, Абзелиловский районный суд вынес приговор в отношении 55-летней заместителя главы администрации района – начальника финансового управления.

Она признана виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как установил суд, заместитель главы муниципалитета, не имея на то законных оснований, выдавала себе и 14 подчиненным денежные премии.

За 2015 год она подписала 8 приказов, в соответствии с которыми сотрудникам администрации района было выдано более 2 млн рублей стимулирующих выплат. Свыше 460 тысяч рублей из указанной суммы заместитель главы муниципалитета получила лично. Целью ее незаконных действий было повышение авторитета перед сотрудниками и собственное обогащение.

Подсудимая признала вину в совершении преступления и полностью возместила причиненный ущерб.

Суд приговорил ее к наказанию в виде запрета занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года.

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