В Башкирии заместитель главы муниципалитета незаконно выдала премии на 2 млн рублей

По сообщению прокуратуры Республики Башкортостан, Абзелиловский районный суд вынес приговор в отношении 55-летней заместителя главы администрации района – начальника финансового управления.

Она признана виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как установил суд, заместитель главы муниципалитета, не имея на то законных оснований, выдавала себе и 14 подчиненным денежные премии.

За 2015 год она подписала 8 приказов, в соответствии с которыми сотрудникам администрации района было выдано более 2 млн рублей стимулирующих выплат. Свыше 460 тысяч рублей из указанной суммы заместитель главы муниципалитета получила лично. Целью ее незаконных действий было повышение авторитета перед сотрудниками и собственное обогащение.

Подсудимая признала вину в совершении преступления и полностью возместила причиненный ущерб.

Суд приговорил ее к наказанию в виде запрета занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года.