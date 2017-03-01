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Елена Малкова
1 Марта, 2017 07:54
В Пермском краевом суде состоялось всероссийское совещание председателей судов
Пермь, 01 Марта - DIXINEWS.
В Пермском краевом суде собрались председатели и судьи районных (городских), арбитражного судов, мировые судьи для участия в совещании с судами всех регионов страны, которое с помощью системы видеоконференцсвязи провел Верховный суд Российской Федерации.
Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, в ходе совещания были подведены итоги работы судов общей юрисдикции и арбитражных судов за 2016 год, также судьи обсудили задачи на 2017 год.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, подводя итоги деятельности судов России, сообщил, что всего за 2016 год рассмотрено свыше 18 миллионов 800 тысяч гражданских дел в гражданском и административном судопроизводстве, свыше 960 тысяч уголовных дел, более 6 миллионов 400 тысяч дел об административных правонарушениях и более 3 миллионов 900 тысяч иных материалов.
При этом суды удовлетворили 31% жалоб граждан на действия должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, 58% жалоб на действия органов власти и местного самоуправления. От уголовной ответственности судами были освобождены 23% всех обвиняемых – 230 тысяч человек. 3,5 тысячи получили оправдательные приговоры.
В семинаре-совещании приняли участие председатели краевых, областных, окружных (флотских) военных судов и равных им, арбитражных судов всех уровней и Суда по интеллектуальным правам.
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