Переехать на море из Перми стоит не меньше миллиона

Согласно опросу, проведённому порталом N1.RU в 8 регионах в 2016 году, Краснодарский край стал лидером среди привлекательных направлений у желающих переехать из своего города, обогнав Москву и Санкт-Петербург.

Опрос проводился в сентябре 2016 года на порталах N1.RU и городских сайтах сети Heart Shkulev Reginal Network в Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Тюмени, Перми, Архангельске, Самаре и Челябинске.

Как сообщает пресс-служба портала, аналитики выяснили, какую квартиру можно купить у моря, продав собственное жилье в Перми. За равноценную площадь на черноморском побережье придется доплатить от миллиона до семи.

По данным портала N1.RU, однокомнатная квартира в Сочи стоит сегодня в среднем 3 010 000 рублей, «двушка» - 5 700 000 рублей, «трешка» - 10 390 000 рублей.

Недвижимость в Перми стоит заметно меньше, и перебраться из своей квартиры в жилье на море такой же комнатности без доплаты не получится. За переезд в однокомнатную квартиру придется доплатить 1 120 000 рублей, в «двушку» - 3 190 000 рублей, а «трешку» - 6 790 000 рублей. Переехать без доплаты получится, только если продать трехкомнатную квартиру в Перми и купить «однушку» в Сочи.

Дешевле обойдется переезд в сам Краснодар, где нет прямого выхода к морю, и где квартиры стоят значительно дешевле, чем в Сочи.

Доплата за переезд в квартиру с таким же количеством комнат составит 80 000 рублей за «однушку», 630 000 рублей за «двушку» и 790 000 рублей за «трешку». Обойтись без доплаты получится, если продать двухкомнатную квартиру в Перми и купить однокомнатную в Краснодаре. А продав «трешку» в родном городе, в Краснодаре можно купить «двушку» или две однокомнатных с небольшой доплатой.

«По данным наших опросов в 8 городах, переезд в другой регион рассматривают в среднем 55% респондентов, при этом Краснодарский край лидирует в 7 из 8 городов как самое привлекательное направление, – отмечает руководитель пресс-службы портала N1.RU Лидия Ратникова. – Среди тех, кто однозначно принял решение о переезде, более 50% планируют покупать собственное жилье на новом месте и только 30% - снимать».