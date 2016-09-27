В Омске на ремонт дорожных объектов направят 1 млрд рублей

По поручению мэра Вячеслава Двораковского за ходом работ будет обеспечен строжайший контроль, сообщили в пресс-службе администрации Омска.

В этом году будет продолжена работа по приведению в нормативное состояние автомагистралей города в рамках государственной программы «Безопасные и качественные дороги Омской агломерации», рассчитанной до 2025 года.

В приоритетный список на текущий год входят 32 важных объекта, общей площадью почти 900 тысяч квадратных метров. На ремонт из бюджетов разных уровней будет направлено порядка 1 млрд рублей.

Среди объектов - дороги с интенсивным движением; автодороги, определенные по итогам оценки технического состояния; участки УДС, обеспечивающие транспортные связи с автодорогами, отремонтированными в прошлые годы, и федеральными магистралями на выездах из Омска.

Список объектов согласован региональным правительством, ФАУ «РОСДОРНИИ», ФКУ «Сибуправтодор», управлением ГИБДД УМВД России по Омской области.

«Подрядчики будут определены по результатам проведения конкурсных процедур. Уверены, что к ремонту городских магистралей приступим уже в мае», — отметил мэр Омска Вячеслав Двораковский. По его словам, за короткий срок предстоит выполнить большие объемы ремонтных работ.