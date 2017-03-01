Криминал

Елена Малкова
1 Марта, 2017 06:44

В Новосибирске перед судом предстанет женщина за фиктивную постановку на учет мигрантов

Женщина прописала у себя 14 иностранных граждан.
Источник фото: spektrhim.ru
Новосибирск, 01 Марта - DIXINEWS.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, уголовное дело возбуждено в отношении ранее не судимой и нигде не работающей 45-летней местной жительницы.

Она обвиняется по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Полицейские выявили «резиновый» дом, по адресу которого фиктивно были поставлены на учет 14 иностранных граждан из Узбекистана и Кыргызстана.

Уголовное дело расследовано отделом дознания отдела полиции «Железнодорожный» У МВД России по г. Новосибирску.

В 2016 году женщина решила «заработать». За 2 тысячи рублей (с каждого гражданина) она предоставляла в отдел по вопросам миграции отдела полиции уведомления о прибытии 14 иностранных граждан, которые, якобы, будут проживать в жилом доме в Железнодорожном районе Новосибирска.

На самом деле эти граждане там не проживали, поэтому миграционная служба не имела возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижением на территории России.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья Железнодорожного района г. Новосибирска.

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