|
Елена Малкова
1 Марта, 2017 06:44
В Новосибирске перед судом предстанет женщина за фиктивную постановку на учет мигрантов
Новосибирск, 01 Марта - DIXINEWS.
Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, уголовное дело возбуждено в отношении ранее не судимой и нигде не работающей 45-летней местной жительницы.
Она обвиняется по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).
Полицейские выявили «резиновый» дом, по адресу которого фиктивно были поставлены на учет 14 иностранных граждан из Узбекистана и Кыргызстана.
Уголовное дело расследовано отделом дознания отдела полиции «Железнодорожный» У МВД России по г. Новосибирску.
В 2016 году женщина решила «заработать». За 2 тысячи рублей (с каждого гражданина) она предоставляла в отдел по вопросам миграции отдела полиции уведомления о прибытии 14 иностранных граждан, которые, якобы, будут проживать в жилом доме в Железнодорожном районе Новосибирска.
На самом деле эти граждане там не проживали, поэтому миграционная служба не имела возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижением на территории России.
Уголовное дело рассмотрит мировой судья Железнодорожного района г. Новосибирска.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия