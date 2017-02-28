Экономика

Елена Малкова
28 Февраля, 2017 17:12

Стратегические инвестпроекты Северного Кавказа представили на форуме «Сочи-2017»

Стратегические инвестпроекты Северного Кавказа представили на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017».
Источник фото: minkavkaz.gov.ru
Сочи, 28 Февраля - DIXINEWS.

Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа и Акционерное общество «Корпорация развития Северного Кавказа» провели презентацию стратегически важных для Северо-Кавказского федерального округа инвестиционных проектов в ходе работы Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

Как сообщили в пресс-службе Минкавказа России, детали инвестпроектов по созданию инновационного медицинского кластера в Кавказских Минеральных Водах, Каспийского транспортно-логистического комплекса на юге России, а также кластера по производству инструмента из твердосплавных материалов на базе возобновления добычи вольфрамо-молибденового сырья на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарской Республики были представлены сегодня на объединенном стенде Минкавказа России и АО «КРСК».

«Реализация «якорных» и стратегически важных в масштабах всей страны проектов, представленных сегодня на площадке инвестиционного форума, даст старт развитию всего Северо-Кавказского федерального округа. Будут созданы условия для развития различных сфер: промышленности, медицины, логистики, транспорта, санаторно-курортной деятельности. Среди ожидаемых результатов – снижение безработицы и зависимости регионов СКФО от федерального бюджета, значительный рост экономики и высокие показатели в социальной сфере», - прокомментировал презентацию стратегических проектов Первый заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа, председатель Совета директоров АО «КРСК» Одес Байсултанов.

Напомним, что по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина Минкавказом России ведется разработка стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним. Реализация планов не только увеличит инвестиционный потенциал округа, обеспечит его инфраструктурный и экономический подъем, но и позволит расширить перспективы торгового сотрудничества регионов Северного Кавказа со странами Персидского залива, Восточной Африки и Индией.

Помимо этого, в рамках презентации был представлен проект создания инновационного медицинского кластера в Кавказских Минеральных Водах. Проект призван решить задачу импортозамещения в сфере высокотехнологичной медицинской помощи, восстановить позицию России в области развития науки и санаторно-курортных услуг.

Реализация проекта даст старт модернизации санаторно-курортного комплекса крупнейшего в России лечебно-оздоровительного курорта Кавказских Минеральных Вод, обладающего уникальными природными лечебными ресурсами. Медицинский кластер станет первым проектом в нашей стране, который объединит на одной территории бальнеологические и природно-климатические ресурсы с лечением, реабилитацией, наукой и медицинским образованием.

В части обеспечения качества медпомощи планируется внедрить комплексный подход, совмещающий лечение, диагностику и реабилитацию пациентов. При этом будут использоваться передовые технологии. Предполагается сотрудничество с международными медицинскими центрами, а также внедрение медицинских стандартов нового поколения.

Проект по возобновлению разработки Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения в Кабардино-Балкарской Республике обеспечит создание отечественной сырьевой базы для развития производства стратегически важной для отраслей металлургии и оборонно-промышленного комплекса РФ импортозамещающей продукции, в том числе твердосплавных стержней, пластин, инструментов.

Проект предусматривает строительство подземного рудника, обогатительной фабрики, гидрометаллургического завода и соответствующей инфраструктуры. Его запуск обеспечит создание около 1000 рабочих мест.

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