Общество

Елена Малкова
28 Февраля, 2017 16:55

На YouTube запущен канал «дальневосточного гектара»

На канале размещена пошаговая инструкция по оформлению заявки на получение участка на Дальнем Востоке.
Источник фото: minvr.ru
Россия, Москва, 28 Февраля - DIXINEWS.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке объявило о запуске канала «дальневосточный гектар» на YouTube.

На канале размещена пошаговая инструкция по оформлению заявки на получение участка на Дальнем Востоке.

По словам генерального директора Агентства Валентина Тимакова, на канале можно на регулярной основе получать консультации экспертов по самым актуальным вопросам получения и использования земельных участков. Проведение вебинаров будет анонсироваться заранее. Анонсы также будут размещаться на сайтах Агентства, интернет-портале государственной программы «НаДальнийВосток.РФ», на социальных страницах в Facebook и Вконтакте.

«Вопросы регулярно поступают на «горячую линию» 8 800 200 3251 и через форму обратной связи на официальном сайте «НаДальнийВосток.РФ». С 1 февраля количество звонков превысило показатель в 51 тысячу. Всего с начала реализации программы - июля 2016 года - на телефон «горячей линии» обратилось почти 132 тысяч человек, - отметил Валентин Тимаков.

На «горячую линию» приходят сообщения, касающиеся вопросов оформления "дальневосточного гектара", порядка и сроков рассмотрения, а также жалобы и предложения пользователей.

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