|
Елена Малкова
28 Февраля, 2017 15:51
Приоритет культуры оказался в точке кипения
Москва, 28 Февраля - DIXINEWS.
27 февраля 2017 года в офисе Агентства стратегических инициатив «Точка кипения» начала работу стратегическая сессия по разработке приоритетных проектов по новому, двенадцатому направлению – «Культура», предложенному Минкультуры России для включения в число основных направлений стратегического развития Российской Федерации.
Организаторами сессии выступили Минкультуры России, Роскультпроект и Агентство стратегических инициатив.
Возглавил стратегическую сессию статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Александр Журавский. В ней приняли участие эксперты из АСИ, Аппарата Правительства РФ, Института экономики РАН, Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, Роскультпроекта, Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества и Департамента туризма и регионального развития Минкультуры России, Московской государственной академической филармонии, Государственного центра русского фольклора и других организаций.
Как рассказали в пресс-службе Минкультуры России, участники обсудили вопросы проектного управления в области культуры и реализации приоритетных проектов. В ходе работы участники разбились на рабочие группы по трем темам: «Культура малой Родины», «Сохранение наследия», «Развитие туризма».
Следующая стратегическая сессия состоится 1 марта и завершится составлением документов (паспорт проекта и другие материалы), которые будут в установленном порядке направлены в Правительство Российской Федерации.
Для справки: Перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года утвержден на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 года и включает 11 направлений: здравоохранение, образование, ипотека и арендное жилье, ЖКХ и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, реформа контрольной и надзорной деятельности, безопасные и качественные дороги, моногорода, экология.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия