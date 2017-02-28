Приоритет культуры оказался в точке кипения

В офисе Агентства стратегических инициатив «Точка кипения» начала работу сессия по разработке приоритетных проектов по направлению «Культура».

27 февраля 2017 года в офисе Агентства стратегических инициатив «Точка кипения» начала работу стратегическая сессия по разработке приоритетных проектов по новому, двенадцатому направлению – «Культура», предложенному Минкультуры России для включения в число основных направлений стратегического развития Российской Федерации.

Организаторами сессии выступили Минкультуры России, Роскультпроект и Агентство стратегических инициатив.

Возглавил стратегическую сессию статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Александр Журавский. В ней приняли участие эксперты из АСИ, Аппарата Правительства РФ, Института экономики РАН, Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, Роскультпроекта, Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества и Департамента туризма и регионального развития Минкультуры России, Московской государственной академической филармонии, Государственного центра русского фольклора и других организаций.

Как рассказали в пресс-службе Минкультуры России, участники обсудили вопросы проектного управления в области культуры и реализации приоритетных проектов. В ходе работы участники разбились на рабочие группы по трем темам: «Культура малой Родины», «Сохранение наследия», «Развитие туризма».

Следующая стратегическая сессия состоится 1 марта и завершится составлением документов (паспорт проекта и другие материалы), которые будут в установленном порядке направлены в Правительство Российской Федерации.

Для справки: Перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года утвержден на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 года и включает 11 направлений: здравоохранение, образование, ипотека и арендное жилье, ЖКХ и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, реформа контрольной и надзорной деятельности, безопасные и качественные дороги, моногорода, экология.