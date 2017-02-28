В Нижегородской области ввод жилья в январе 2017 года сократился втрое

По информации Нижегородстата, за январь текущего года предприятиями и организациями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями и населением региона было построено 148 жилых домов.

В общей сложности - это 243 квартиры, совокупная площадь которых составляет 27,1 тыс. кв. метров. Данный показатель составил 31 процент к январю 2016 года.

В январе 2017 года в городской местности, в том числе в Нижнем Новгороде, введено в действие 16,8 тыс. кв. метров общей площади жилья, что составило 45,4 процента к январю 2016 года, или 62 процента от общего ввода жилья в целом по региону.

В Нижнем Новгороде было введено 3,7 тыс. кв. м жилья, что составило 82,4 процента к январю 2016 года и 13,6 процента от общего ввода жилья по региону.