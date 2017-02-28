Россия повысит цены на газ для Европы

Цены на российский газ для европейских потребителей в 2017 году увеличатся на 8–14%. В результате средняя цена тысячи кубометров газа подорожает со $167 за 1 до $180–190 в текущем году.

Об этом сообщил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев в ходе Дня инвестора.

Повышение цен на газ не станет неожиданностью для европейских потребителей. Российские газовые цены привязаны к нефтяным котировкам, которые выросли с минимумов прошлого года вдвое. Газовые цены реагируют на изменение котировок с отсрочкой в 6-9 месяцев, поэтому рост цен на газ в текущем году был ожидаем.

В прошлом году Газпром, придерживаясь ценовой формулы, снизил цены для европейских потребителей до восьмилетних минимумов. В результате российский газ стоил на 17-20% дешевле, чем поставки на спотовом рынке, где цена считается наиболее точным рыночным индикатором. Сегодня, следуя тем же формулам ценообразования, Газпром повышает цены. При этом контрактные цены на российский газ даже после повышения будут ниже спотовых на те же 16-20%

Впрочем, потребители всегда недовольны повышением цен, даже если это происходит обосновано. Поэтому рост стоимости российского газа вполне может стать очередным поводом для разговоров о снижении зависимости Европы от российских газовых поставок. При этом в период низких цен на российский газ европейский потребители наращивали закупки, не сильно беспокоясь о зависимости. В результате по итогам 2016 года доля российского газа на европейском рынке составила 34%, против 31% годом ранее.

Учитывая, что даже после повышения цен российский газ останется более дешевым, чем поставки по спотовым контрактам, Газпром вполне может рассчитывать на дальнейшее увеличение доли на рынке ЕС, даже несмотря на разговоры о необходимости снижать зависимость Европы от российского газа.