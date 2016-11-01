В Воронеже двое жителей Липецкой области занимались незаконной банковской деятельностью

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, двое жителей Липецкой области, 38 и 42 лет, обналичивали денежные средства за вознаграждение в виде процентов.

Банковская деятельность осуществлялась без регистрации кредитной организации и наличия лицензии.

Подозреваемыми при осуществлении незаконной деятельности был извлечен доход, превышающий 2,25 млн. рублей.

В отношении жителей Липецкой области СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.