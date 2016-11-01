Криминал

Елена Малкова
28 Февраля, 2017 12:55

В Воронеже двое жителей Липецкой области занимались незаконной банковской деятельностью

Уголовное дело возбуждено по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Источник фото: kirmayak.ru
Воронеж, 28 Февраля - DIXINEWS.

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, двое жителей Липецкой области, 38 и 42 лет, обналичивали денежные средства за вознаграждение в виде процентов.

Банковская деятельность осуществлялась без регистрации кредитной организации и наличия лицензии.

Подозреваемыми при осуществлении незаконной деятельности был извлечен доход, превышающий 2,25 млн. рублей.

В отношении жителей Липецкой области СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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