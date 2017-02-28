Корпорация МСП приняла участие в сессии «Слагаемые формулы успеха МСП» в рамках форума Сочи 2017

В рамках деловой программы Российского инвестиционного форума 2017 Корпорация МСП совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации провела сессию на тему «Слагаемые формулы успеха МСП».

В сессии приняли участие статс-секретарь заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев, генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов, заместитель Президента – Председателя правления Банка ВТБ (ПАО) Михаил Осеевский, вице-президент – руководитель дирекции GR, Сбербанк России Андрей Шаров, вице-президент общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Марина Блудян, заместитель генерального директора ОАО «Сетевая компания» Вадим Лукин, представители предпринимательского сообщества.

«В настоящее время у нас создан весь необходимый набор инструментов поддержки и развития сегмента МСП. Важно наладить их эффективную работу, чтобы они дополняли друг друга, – отметил в своем выступлении статс-секретарь заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев. – В 2016 году мы совершили прорыв в данной области – заработала Корпорация МСП, был принят ряд важнейших законодательных актов, сформирован приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Во всех регионах создана инфраструктура поддержки бизнеса. Она комплексная и позволяет обеспечить инструментами поддержки каждое малое и среднее предприятие».

В числе приоритетных задач дальнейшего развития сегмента МСП О. Фомичев назвал популяризацию института предпринимательства – к этой работе должны подключиться федеральные и региональные органы власти, институты развития, ведущие деловые объединения. Одним из инструментов решения данной задачи является Портал Бизнес-навигатора МСП, который на сегодняшний день успешно решает проблему бизнес-навигации для представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того, в целях формирования качественной среды для развития бизнеса предстоит создать центры поддержки предпринимательства, а также открыть для малого и среднего бизнеса возможность реализации продукции в России и за рубежом через электронные площадки.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман рассказал о реализуемых Корпорацией мерах поддержки малых и средних компаний, в том числе о расширении доступа субъектов МСП заемному финансированию и закупкам крупнейших заказчиков с государственным участием, мерах информационно-маркетинговой, правовой и имущественной поддержки предпринимателей.

«Развитие малого и среднего бизнеса является ключевым фактором для роста экономики и благосостояния граждан, – отметил А. Браверман. – Мы обозначили ряд ключевых направлений деятельности Корпорации на ближайший период. Это не только продолжение работы по расширению доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков с госучастием и финансовой поддержке малых и средних компаний, но и развитие лизинга, сельхозкооперации. Кроме того, перед нами стоит важнейшая задача по ликвидации так называемой «рыночной слепоты», основным инструментом решения которой является Портал Бизнес-навигатора МСП». А. Браверман также подчеркнул, что в ближайшее время перед Корпорацией стоит задача продвижения Портала Бизнес-навигатора МСП с использованием различных инструментов в сотрудничестве с банками, порталом государственных услуг, ведущими деловыми объединениями. Осенью 2017 года будет запущена мобильная версия ресурса, что позволит увеличить число его пользователей.

Разработанный и запущенный Корпорацией МСП в 2016 году Портал Бизнес-навигатора МСП как базовый механизм информационно-маркетинговой поддержки предпринимателей уже доказал свою эффективность на практике. Участником сессии стал генеральный директор ООО «МиМ» (Самарская область) Максим Максимов, который успешно воспользовался сервисами Портала по поиску недвижимости для бизнеса, а также информации о кредитных продуктах и существующих мерах поддержки бизнеса. Предприниматель в своем выступлении высоко оценил работу данного ресурса и в ближайшее время планирует воспользоваться другими сервисами Портала.

Актуальность Портала Бизнес-навигатора МСП высоко оценивают и представители ведущих деловых объединений. «Бизнес-навигатор МСП – это глобальный образовательный проект, который не под силу реализовать ни одному образовательному учреждению. Он дает предпринимателю многогранную информацию в очень доступной понятной форме», – отметила вице-президент «ОПОРы России» Марина Блудян.

Заместитель Президента – Председателя правления Банка ВТБ (ПАО) Михаил Осеевский отметил актуальность реализуемых Корпорацией МСП мер поддержки малых и средних компаний, которые ведут в том числе к снижению рисков для начинающих компаний и, как следствие росту возможности получения ими банковских кредитов. Он также отметил эффективность Портала Бизнес-навигатора МСП, подчеркнув, что размещение на Портале информации о кредитных продуктах для предпринимателей банков-партнеров Корпорации в целом способствует увеличению потока клиентов банка из числа субъектов МСП. Вице-президент – руководитель дирекции GR, Сбербанк России Андрей Шаров подчеркнул важность получения начинающими предпринимателями базового бизнес-образования. Сбербанк России совместно с Googl запускает образовательный проект для предпринимателей, программа которого, в частности, предусматривает обучение использованию сервисов Бизнес-навигатора МСП. В 2017 году тренинги по программе пройдут в 33 субъектах Российской Федерации.

Вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России» Елена Бочерова подчеркнула важность системного сотрудничества ведущих деловых объединений с Корпорацией МСП. В рамках корпоративного канала организацией обработаны заявки общим объемом 2,5 млрд рублей, около половины из них были переданы в Корпорацию. В нынешнем году планируется усилить взаимодействие с субъектами Российской Федерации для дальнейшего развития сотрудничества в данном направлении.

О взаимодействии крупнейших региональных закупщиков с субъектами МСП, финансовой поддержке предпринимателей в регионах, использовании электронных торговых площадок рассказали заместитель генерального директора ОАО «Сетевая компания» Вадим Лукин, председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов и генеральный директор ЗАО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил позитивный эффект внедрения новых инструментов поддержки МСП для создания благоприятной деловой среды. Вместе с тем, по его мнению, совместными усилиями предстоит решить ряд важных проблем. «Это миф, что у нас мало малого бизнеса в стране. У нас малого бизнеса в стране много, больше, я думаю, чем во многих странах мира. Просто он нелегальный, находится в тени», – отметил Б. Титов. Он также подчеркнул необходимость упрощения процедуры регистрации и снятия с учета для самозанятых предпринимателей, чтобы «вывести их из тени».

Директор образовательного проекта АО «Российский экспортный центр» Алисия Никитина отметила важность оказания экспортно ориентированным компаниям поддержки при выходе на зарубежные рынки. Она презентовала новый образовательный проект РЭЦ – курсы повышения квалификации для региональных представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортного потенциала своего предприятия. В 2016 году обучение в рамках проекта прошли 13 000 предпринимателей.

Кроме того, в 2016 году в целях поддержки высокотехнологичных проектов малого и среднего предпринимательства, связанных с несырьевым экспортом, был создан Механизм Инвестиционного лифта. Он предусматривает вовлечение ведущих институтов развития (Корпорация МСП, Фонд развития промышленности, РФПИ и группу компаний Российского экспортного центра (РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанк)) в деятельность по оказанию финансовой поддержки субъектов МСП на различных этапах их жизненного цикла. Участники пресс-конференции в рамках деловой программы Российского инвестиционного форума Сочи 2017, посвященной реализации данного механизма, отметили, что на сегодняшний день рассмотрено 27 проектов, включая отрасли машиностроения, информационных технологий, пищевой и химической промышленности, фармацевтики, с суммарным объемом инвестиций около 40 млрд рублей. К февралю 2017 года одобрено к реализации пять проектов общей стоимостью более 8 млрд рублей. В настоящее время в рамках механизма Инвестиционного лифта рассматривается еще десять проектов, в том числе в области фармацевтики, машиностроения, авиастроения, обрабатывающей промышленности. Общая стоимость этих проектов составляет 13,115 млрд рублей.