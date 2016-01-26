Криминал

Елена Малкова
28 Февраля, 2017 11:19

В Тынде суд приговорил трех студентов к штрафам до 100 000 рублей за взятки преподавателю

Источник фото: surfingbird.ru
Амурская область, 28 Февраля - DIXINEWS.

Собранные следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении трех студентов Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей и сообщения» в г. Тынде.

Они признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий), сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

В 2016 году следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ при участии оперативных сотрудников ОЭБ и ПК Тындинского ЛО МВД России на транспорте выявлены факты дачи взяток семью студентами Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта, а также факты неоднократного получения взяток преподавателем того же образовательного учреждения. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за совершение заведомо незаконных действий).

Проведенным расследованием установлено, что студенты лично передавали преподавателю взятки за оказание покровительства при подготовке дипломных работ. Основной сложностью в расследовании явилось то, что передача взяток оперативным путем не фиксировалась, однако следствию удалось собрать достаточный объем доказательств, подтверждающих вину лиц, совершивших преступления. По результатам расследования, 6 уголовных дел в отношении 6 студентов образовательного учреждения направлены прокурором в суд. В настоящее время в отношении трех студентов судом вынесены приговоры, два из которых вступили в законную силу.

Следствием и судом установлено, что в мае-июне 2016 года студенты лично передавали преподавателю университета взятки на сумму от 16 000 до 30 000 рублей за изготовление дипломных проектов и оказание покровительства при их защите.

Приговорами суда виновным назначены наказания в виде штрафов в размере от 96 000 до 100 000 рублей.

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