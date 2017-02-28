На овощебазе Екатеринбурга арестовали Газель

Газель была обнаружена на одной из овощебаз города.

На овощебазе Екатеринбурга арестовали автомобиль марки Газель, из-за долга перед физическим лицом.

Мужчина задолжал своему партнеру по бизнесу более трехсот пятидесяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Было установлено, что на тридцатишестилетнего должника зарегистрирован легкий коммерческий автомобиль марки Газель.

Газель была обнаружена на одной из овощебаз города. Оказалось, что малотоннажный грузовой автомобиль находился в пользовании третьего лица. Мужчина, что был за рулем, передал ключи и свидетельство о регистрации транспортного средства судебным приставам.

Судебные приставы Железнодорожного района Екатеринбурга изъяли транспортное средство и передали на ответственное хранение взыскателю.