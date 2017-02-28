Общество

Елена Малкова
28 Февраля, 2017 10:41

В Красноярске изъяли 100 тонн сельди из Хабаровского края

Рыба изъята из оборота и помещена на изолированное хранение на дозаморозку.
Источник фото: dixinews.ru
Красноярск, 28 Февраля - DIXINEWS.

Инспекторами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю приостановлен оборот 100 тонн сельди мороженой отечественного производства.

Как уточнили в пресс-службе Управления, сельдь была ввезена в двух вагонах из Хабаровского края с нарушением требований законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

В ходе ветеринарно-санитарного осмотра при выгрузке рыбы из вагонов-термосов выяснилось, что температура в толще сельди составляла минус 12,7 – 14,3 градусов, что не соответствует требованиям нормативно-технической документации и техническому регламенту «Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции».

Сельдь, изъятая из оборота, была помещена на изолированное хранение на дозаморозку. Решение о дальнейшем использовании рыбы мороженой будет принято после экспертизы и подтверждения ее безопасности в ветеринарном отношении.

По выявленному факту возбуждено административное дело.

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