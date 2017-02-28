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Елена Малкова
28 Февраля, 2017 07:30
Синоптики предупреждают жителей Казани о сильной гололедице
Казань, 28 Февраля - DIXINEWS.
Синоптики предупреждают жителей Республики Татарстан о сильной гололедице. Как сообщили в пресс-службе администрации Казани, гололедица сохранится в ближайшие дни.
По прогнозам синоптиков, днем 28 февраля погода в Казани будет облачной, с прояснениями. Ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха будет варьироваться от нуля до 2 градусов мороза.
В республике в первый день весны ожидается облачная погода с прояснениями. Местами будет идти слабый снег. Ветер западный, с переходом на южный, умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит 5-10 градусов мороза, при прояснениях столбик термометра опустится до 11-16 градусов мороза. Днем 1 марта температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов выше нуля. По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, на дорогах сохраняется гололедица, местами сильная.
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