Синоптики предупреждают жителей Казани о сильной гололедице

Синоптики предупреждают жителей Республики Татарстан о сильной гололедице. Как сообщили в пресс-службе администрации Казани, гололедица сохранится в ближайшие дни.

По прогнозам синоптиков, днем 28 февраля погода в Казани будет облачной, с прояснениями. Ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха будет варьироваться от нуля до 2 градусов мороза.

В республике в первый день весны ожидается облачная погода с прояснениями. Местами будет идти слабый снег. Ветер западный, с переходом на южный, умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит 5-10 градусов мороза, при прояснениях столбик термометра опустится до 11-16 градусов мороза. Днем 1 марта температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов выше нуля. По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, на дорогах сохраняется гололедица, местами сильная.