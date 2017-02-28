Общество

Елена Малкова
28 Февраля, 2017 07:07

В Волгоградской области идет подготовка к весеннему половодью

Заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Источник фото: volgograd.ru
Волгоград, 28 Февраля - DIXINEWS.

Вопросы подготовки к весеннему половодью обсуждались в ходе заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, провел совещание вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин.

По его словам, ожидается, что половодье будет выше прошлогоднего, максимальный уровень воды будет выше нормы. — Губернатор поставил задачу: разработать комплекс мер по предотвращению возможных негативных последствий паводка, обеспечить своевременное информирование граждан, создать необходимый запас материальных и технических средств, - подчеркнул Евгений Харичкин.

В настоящее время в регионе утвержден план мероприятий на паводковый период 2017 года.

По информации областного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, в готовность на случай нештатных ситуаций приведены около 15 тысяч человек, 3,5 тысячи единиц техники, 105 плавсредств.

В области при необходимости готовы организовать 47 мобильных пунктов обогрева, 509 пунктов временного размещения. На случай эвакуационных мероприятий могут быть задействованы две тысячи автобусов, а еще грузовые и легковые автомобили, речные суда. Предусмотрено экстренное оповещение населения через радио и телевидение, СМС-рассылки, с помощью электросирен и уличных громкоговорителей.

По итогам заседания перед профильными ведомствами поставлена задача обеспечить мониторинг паводковой ситуации, быть готовыми к оперативному реагированию.

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