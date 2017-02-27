Корпорация МСП и «Деловая Россия» наметили основные направления сотрудничества

В понедельник, 27 февраля, Корпорация МСП и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» в рамках действующего соглашения о взаимодействии подписали план-график реализации совместных мероприятий («дорожную карту») на 2017 год.

Документ был подписан на полях Российского инвестиционного форума Сочи 2017, сообщили в пресс-службе АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

В рамках реализации «дорожной карты» Корпорация МСП и «Деловая Россия» продолжат совместную работу по основным направлениям поддержки малых и средних компаний, включая расширение доступа субъектов МСП к заемному финансированию и участию в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием, оказание предпринимателям имущественной и правовой поддержки, формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в регионах, развитие бизнес-образования, популяризацию предпринимательской деятельности, информационное и экспертное взаимодействие.

«Корпорация МСП на постоянной основе ведет активное взаимодействие с ведущими деловыми сообществами, в том числе с «Деловой Россией», по основным аспектам развития сегмента МСП, реализации мер поддержки предпринимателей, – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. – Такое сотрудничество позволяет нам оптимизировать работу с малыми и средними компаниями, проводить тестирование новых механизмов поддержки, получать оперативную обратную связь от представителей бизнес-сообщества. В нынешнем году нам предстоит совместная работа в рамках расширения доступа субъектов МСП к заемному финансированию и закупкам крупнейших заказчиков с госучастием, разработки продуктов и сервисов для отдельных групп предпринимателей».

Данное сотрудничество предполагает проведение «Деловой Россией» при участии Корпорации МСП круглых столов и конференций с участием крупнейших заказчиков и поставщиков из числа малых и средних компаний. Сформулированные по итогам данных мероприятий предложения по устранению административных барьеров для участия субъектов МСП в закупках будут направлены в федеральные органы исполнительной власти. «Дорожной картой» предусмотрено сотрудничество сторон по вопросам стимулирования развития субъектов МСП в качестве поставщиков крупнейших заказчиков с государственным участием. В рамках данной работы «Деловая Россия» и Корпорация МСП в 2017 году планируют сформировать перечень необходимых механизмов поддержки для производственных предприятий МСП с целью облегчения их вхождения в партнерские программы крупных заказчиков. Кроме того, «Деловой Россией» будет разработан и опробован алгоритм первичного анализа (подбора) производственных МСП – потенциальных поставщиков для крупных заказчиков с учетом их требований.

В рамках сотрудничества по вопросам расширения доступа субъектов МСП к заемному финансированию предусмотрено развитие и расширение взаимодействия «Деловой России» и Корпорации МСП в рамках работы Корпоративного Канала. Стороны также займутся совместной разработкой предложений по повышению доступности финансовых услуг для субъектов МСП за счет развития механизмов рефинансирования лизинговых операций, секьюритизации кредитов, создания специального финансового продукта для женщин-предпринимателей, а также содействия развитию кредитования субъектов МСП в моногородах и оказания финансовой поддержки субъектам МСП в Дальневосточном федеральном округе.

В 2017 году Корпорация МСП и «Деловая Россия» планируют подготовить предложения по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, а также разработке комплекса мер правовой, консультационной, финансовой имущественной, маркетинговой, информационной и иной поддержки субъектов МСП из числа лиц с ограниченными возможностями или пенсионеров.

Представители «Деловой России» в рамках реализации предусмотренных «дорожной картой» направлений сотрудничества окажут содействие развитию информационно-аналитических систем и сервисов Корпорации, реализации образовательного проекта Корпорации МСП по обучению основам предпринимательства, примут участие в сборе информации о лучших практиках поддержки субъектов МСП в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.

Также стороны подвели итоги совместной работы в рамках Соглашения о взаимодействии за 2016 год. В рамках реализации основных направлений сотрудничества «Деловая Россия» представила в Корпорацию проект рекомендаций по развитию территориально-промышленных кластеров с привлечением в них субъектов МСП в качестве поставщиков производственной, инновационной и высокотехнологичной продукции. Кроме того, «Деловая Россия» приняла участие в разработке требований к организациям, предоставляющим услуги субъектам МСП по принципу «одного окна» в том числе специализированным центрам для бизнеса. Представители региональных отделений «Деловой России» провели мониторинг работы специализированных МФЦ для бизнеса в рамках пилотного проекта по предоставлению услуг для субъектов МСП.

В рамках сотрудничества с Корпорацией в минувшем году «Деловая Россия» приступила к разработке комплексного инструмента оценки текущего состояния производственных, сервисных и инжиниринговых компаний – субъектов МСП и потенциала их «выращивания» до поставщиков крупных заказчиков. Также представители «Деловой России» приняли экспертное участие в разработке образовательных программ для предпринимателей, создании и тестировании Портала Бизнес-навигатора МСП, формировании создаваемой Корпорацией МСП базы правовых решений путем включения в неё типовых проблемных ситуаций (кейсов), возникающих при реализации субъектами МСП бизнес-проектов.