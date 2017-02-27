Россия и Иран проведут товарный обмен

Москва и Тегеран в ближайшее время могут согласовать программу «нефть в обмен на товары», в рамках которой будут решены вопросы о товарном обмене между странами.

Об этом в понедельник, 27 февраля, в ходе Сочинского форума заявил министр энергетики России Александр Новак.

Программа «нефть в обмен на товары» между Россией и Ираном была разработана еще в 2014 году, когда в отношении Тегерана действовали санкции, введенные западными странами. Тогда Иран не мог свободно торговать нефтью и соглашение в формате «нефть за товары» было очень актуальным для государства. Сейчас санкции с Ирана сняты и программа, как казалось, потеряла свою актуальность. Тем не менее, стороны снова обсуждают товарный обмен.

Кому выгоден подобный формат сотрудничества – однозначно сказать нельзя. России, безусловно, интересна иранская нефть. Во-первых, с точки зрения новых рынков, куда иранская нефть отрывает доступ российским трейдерам. Во-вторых, с точки зрения европейских рынков, где поставки из Ирана конкурируют с российской нефтью. За счет выкупа части нефть, уровень конкуренции в Европе будет снижен. Так же стоит отметить, что Россия наращивает активность на нефтяном рынке ближневосточного региона. На прошлой неделе было объявлено о закупках нефти в Иракском Курдистане. Также Россия проявляет интерес к нефтяным проектам в Ливии. Соглашение с Тегераном органично вписывается в эти инициативы – постепенно Россия пытается усилить свое влияние на энергетическом рынке региона.

Иран от товарного обмена может получить свои выгоды. Во-первых, это продовольственный импорт из России. Речь идет о зерне, которое Тегеран активно импортирует. Во-вторых, возможны технологические поставки. Россия хоть и не является передовым государством в области нефтедобычи, однако нефтегазовая инфраструктура Ирана, практически не развивавшаяся в период санкций, нуждается в любых технологических обновлениях. При этом Иран никак не может определиться с форматом привлечения инвесторов в нефтегазовую отрасль. Поэтому в обмен на нефть вполне могут быть получены элементы нефтегазовой инфраструктуры, в которых нуждается Тегеран.