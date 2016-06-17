Власть

Виктор Казеев
27 Февраля, 2017 14:22

Опечатка в аукционной документации не помешала заявиться на аукцион стоимость 988 млн рублей

Источник фото: https://dixinews.ru
Пермь, 27 Февраля - DIXINEWS.

Пермское УФАС России признало обоснованной жалобу ООО «Тендер Плюс» на действия заказчика при организации и проведение электронного аукциона на реконструкцию автодороги «Кунгур - Соликамск».

«Тендер Плюс» в своей жалобе указало на то, что заказчик использовал в документации несуществующий ГОСТ.

Антимонопольная служба установила, что заказчиком, действительно, была допущена опечатка в документации. Так вместо «ГОСТ 12071-2015» в документации следовало указать «ГОСТ 12071-2014». Заказчик Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края не оспаривало факт опечатки. На аукцион поступило три заявки, а «Тендер Плюс» не присутствовал на заседании и не доказал, что опечатка не позволила ему подать заявку на аукцион. Антимонопольная служба не стала выдавать предписание о внесении изменений в документацию, поскольку допущенное нарушение не повлияло на ход закупки.

Справка: Электронный аукцион на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Кунгур - Соликамск» (1 этап) объявлен 29 декабря 2016 года. Заказчик - КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края». Максимальная цена контракта составила 988 534 400 рублей. Номер закупки на сайте www.zakupki.gov.ru 0156200009916000732.

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