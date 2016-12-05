Экономика

Елена Малкова
27 Февраля, 2017 11:46

Весной в Челябинске начнется ремонт дорог

Как только позволят погодные условия, в Челябинске начнется ямочный ремонт дорожного покрытия.
Источник фото: bashsabantuy.ru
Челябинск, 27 Февраля - DIXINEWS.

Весной в Челябинске начнется ямочный ремонт дорог.

Как уточнили в пресс-службе администрации Челябинска, ориентировочно ремонтные работы начнутся в середине апреля.

Об этом рассказал глава города Евгений Тефтелев. По словам главы Челябинска, денежные средства на ямочный ремонт включены в контракт на обслуживание дорог, который был заключен на три года. Сумма составляет 1,4 млрд рублей.

«На укладку асфальтобетона будет направлено 700 млн рублей из федерального бюджета. Из них 200 млн планируется потратить на безопасность дорожного движения: знаки освещения, пешеходные переходы, - сообщил глава Челябинска, отметив, что конкурс на ремонт дорог уже объявлен.

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