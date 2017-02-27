В Уфе коммунальные службы устраняют гололедицу

Резкие перепады температур и ледяной дождь стали причиной образования на дорогах и тротуарах сильной гололедицы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, коммунальные службы города уже ночью приступили к антигололедной борьбе.

С вечера 26 и до утра 27 февраля в основном осуществлялась обработка антигололедными материалами проезжих частей дорог, мостов, путепроводов, перекрестков и подходов к ним. В утренние часы коммунальные и жилищные службы приступили к обработке тротуаров, остановочных пунктов и дворов.

В осенне-зимний период 2016-2017 годов по линии коммунальных служб планируется использовать около 55 тысяч тонн песка, около 5500 тонн соли. По линии жилищных организаций заготовлено порядка 6000 кубометров песка, используемого для обработки дворов, подходов к подъездам, тротуаров.