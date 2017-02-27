Общество

Елена Малкова
27 Февраля, 2017 10:59

В Уфе коммунальные службы устраняют гололедицу

Коммунальные службы Уфы ведут борьбу с гололедицей.
Источник фото: ufacity.info
Уфа, 27 Февраля - DIXINEWS.

Резкие перепады температур и ледяной дождь стали причиной образования на дорогах и тротуарах сильной гололедицы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, коммунальные службы города уже ночью приступили к антигололедной борьбе.

С вечера 26 и до утра 27 февраля в основном осуществлялась обработка антигололедными материалами проезжих частей дорог, мостов, путепроводов, перекрестков и подходов к ним. В утренние часы коммунальные и жилищные службы приступили к обработке тротуаров, остановочных пунктов и дворов.

В осенне-зимний период 2016-2017 годов по линии коммунальных служб планируется использовать около 55 тысяч тонн песка, около 5500 тонн соли. По линии жилищных организаций заготовлено порядка 6000 кубометров песка, используемого для обработки дворов, подходов к подъездам, тротуаров.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В начале марта в Новосибирске ожидается похолодание
В Новоуральске деятельность маникюрного салона приостановлена из-за грубых нарушений
В Пермском крае Росреестром наложено штрафов на сумму около 9 млн рублей

Классические авто представили на выставке в Лондоне
Александр Цыбульский выступил на панельной дискуссии в рамках Форума СОЧИ - 2017
Председатель СФ выступила на открытии конференции «Ближний Восток: когда наступит завтра?»
Турецкий премьер призывал поддержать расширение полномочий президента
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Корпорация МСП и «Деловая Россия» наметили основные направления сотрудничества
Москва, 27 Февраля, 14:30.
Россия и Иран проведут товарный обмен
Пермь, 27 Февраля, 14:22.
Опечатка в аукционной документации не помешала заявиться на аукцион стоимость 988 млн рублей
Челябинск, 27 Февраля, 11:46.
Весной в Челябинске начнется ремонт дорог
Уфа, 27 Февраля, 10:59.
В Уфе коммунальные службы устраняют гололедицу
Пермь, 27 Февраля, 10:53.
УФАС не нашло оснований для включения ПАО «Ростелеком» в реестр недобросовестных поставщиков
Новосибирск, 27 Февраля, 10:30.
В начале марта в Новосибирске ожидается похолодание
Екатеринбург, 27 Февраля, 09:59.
В Новоуральске деятельность маникюрного салона приостановлена из-за грубых нарушений
Самара, 27 Февраля, 09:16.
В Самаре руководитель УК предстанет перед судом за мошенничество
Ростов-на-Дону , 27 Февраля, 08:03.
В Ростовской области продавщица меда похитила у пенсионерки 55 тысяч рублей
Пермь, 27 Февраля, 07:23.
В Пермском крае Росреестром наложено штрафов на сумму около 9 млн рублей
Пермь, 27 Февраля, 07:10.
ВК "Прикамье" сохраняет вторую строчку в турнирной таблице
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия