В начале марта в Новосибирске ожидается похолодание

Холодный атмосферный фронт, который приближается к Новосибирску, к 1 марта принесет похолодание, сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирского гидрометцентра.

В ближайшие два дня сохранится теплая погода.

В начале марта к Новосибирску подойдут холодные фронты - снег ослабеет, но температура воздуха понизится.

Ко 2 марта столбик термометра может опуститься до -8… -13 градусов, местами до 18 градусов мороза. В дневные часы будет до -1… -6 градусов, что все равно выше климатической нормы.