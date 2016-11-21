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Елена Малкова
27 Февраля, 2017 10:30
В начале марта в Новосибирске ожидается похолодание
Новосибирск, 27 Февраля - DIXINEWS.
Холодный атмосферный фронт, который приближается к Новосибирску, к 1 марта принесет похолодание, сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирского гидрометцентра.
В ближайшие два дня сохранится теплая погода.
В начале марта к Новосибирску подойдут холодные фронты - снег ослабеет, но температура воздуха понизится.
Ко 2 марта столбик термометра может опуститься до -8… -13 градусов, местами до 18 градусов мороза. В дневные часы будет до -1… -6 градусов, что все равно выше климатической нормы.
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