В Новоуральске деятельность маникюрного салона приостановлена из-за грубых нарушений

После жалобы клиентки салона специалистом-экспертом отдела Межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства было выявлено нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Так, у сотрудниц кабинета маникюра и педикюра не было медицинского осмотра. На рабочем месте отсутствовали личные медицинские книжки, стало известно, что персонал не проходит вакцинацию.

Хозяйка салона не организовала специальное место для дезинфекции и необходимой обработке инструментов. Помещение, где осуществляется хранение и приготовление рабочих дезинфицирующих средств, совмещено с комнатой приема пищи. Рабочие растворы готовятся рядом с раковиной, предназначенной для мытья рук персонала. Однако в самом маникюрном кабинете раковина для мытья рук отсутствует. Уборочный инвентарь не маркируется, отсутствует график проведения генеральных уборок. Стирка рабочей одежды сотрудников разрешается в домашних условиях, хотя существует требование производить стирку централизованно.

Таким образом, не проводятся санитарно-гигиенические мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Судебные приставы Новоуральского отдела УФССП России по Свердловской области приостановили деятельность маникюрного кабинета сроком на 90 суток.