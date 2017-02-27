Общество

Елена Малкова
27 Февраля, 2017 09:59

В Новоуральске деятельность маникюрного салона приостановлена из-за грубых нарушений

Судебные приставы приостановили деятельность кабинета маникюра и педикюра.
Источник фото: dixinews.ru
Екатеринбург, 27 Февраля - DIXINEWS.

После жалобы клиентки салона специалистом-экспертом отдела Межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства было выявлено нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Так, у сотрудниц кабинета маникюра и педикюра не было медицинского осмотра. На рабочем месте отсутствовали личные медицинские книжки, стало известно, что персонал не проходит вакцинацию.

Хозяйка салона не организовала специальное место для дезинфекции и необходимой обработке инструментов. Помещение, где осуществляется хранение и приготовление рабочих дезинфицирующих средств, совмещено с комнатой приема пищи. Рабочие растворы готовятся рядом с раковиной, предназначенной для мытья рук персонала. Однако в самом маникюрном кабинете раковина для мытья рук отсутствует. Уборочный инвентарь не маркируется, отсутствует график проведения генеральных уборок. Стирка рабочей одежды сотрудников разрешается в домашних условиях, хотя существует требование производить стирку централизованно.

Таким образом, не проводятся санитарно-гигиенические мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Судебные приставы Новоуральского отдела УФССП России по Свердловской области приостановили деятельность маникюрного кабинета сроком на 90 суток.

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