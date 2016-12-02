Криминал

Елена Малкова
27 Февраля, 2017 09:16

В Самаре руководитель УК предстанет перед судом за мошенничество

В Самаре направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании.
Источник фото: kirov-portal.ru
Самара, 27 Февраля - DIXINEWS.

В Самаре направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании, сообщает прокуратура Самарской области.

Как уточняется в сообщении, руководитель управляющей компании обвиняется в махинациях с платежами за жилищно-коммунальные услуги 32 многоквартирных домов.

Директора управляющей компании обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств, полученных преступным путем в крупном размере с использованием служебного положения).

По версии следствия, в июле 2014 года руководитель ООО «Управляющая компания «ТВН», обслуживающей дома в поселках Управленческий и Мехзавод г. Самары, указал в квитанциях за коммунальные услуги в качестве получателя средств за тепловую энергию и горячее водоснабжение расчетный счет его организации. При этом средства за данную услугу должны были направляться жильцами непосредственно поставщику ресурсов.

Из полученных платежей на общую сумму более 34 млн рублей руководитель управляющей компании лишь 4 млн рублей направил на расчетные счета ЗАО «СУТЭК».

Чтобы легализовать полученные от мошеннических действий доходы, директор провел финансовые операции по их отмыванию: он перевел 1 млн 720 тысяч рублей на счета подчиненного сотрудника и самой управляющей компании.

Уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

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