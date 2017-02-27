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Елена Малкова
27 Февраля, 2017 08:03
В Ростовской области продавщица меда похитила у пенсионерки 55 тысяч рублей
Ростов-на-Дону , 27 Февраля - DIXINEWS.
В Орловском районе сотрудники полиции задержали гражданку, которая подозревается в хищении денежных средств у пенсионерки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Сообщается, что в дежурную часть ОМВД России по Орловскому району обратилась пенсионерка.
Она рассказала, что к ней домой пришла незнакомая женщина и предложила приобрести у нее мед. После ухода незнакомки потерпевшая обнаружила пропажу почти 55 тысяч рублей.
Полицейские задержали 26-летнюю подозреваемую. Как выяснилось, злоумышленница похитила деньги, когда пожилая женщина отлучилась в другую комнату. Подозреваемая ранее была судима за мошенничество. Полиция устанавливает причастность гражданки к совершению других подобных преступлений.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
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