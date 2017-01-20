В Пермском крае Росреестром наложено штрафов на сумму около 9 млн рублей

Управлением Росреестра по Пермскому краю подведены итоги деятельности по осуществлению государственного земельного надзора за 2016 год.

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю (далее - Управление) подведены итоги деятельности по осуществлению государственного земельного надзора за 2016 год.

С 1 января по 31 декабря 2016 года инспекторским составом было проведено 3330 плановых и внеплановых проверок, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Пермскому краю.

По результатам контрольных мероприятий было выявлено 1299 нарушений, выдано 1295 предписаний по их устранению, устранено 1180 нарушений, наложено административных штрафов на сумму около 9 млн. рублей.

Всего за 2016 год по Пермскому краю было взыскано более 6 млн. рублей штрафов. Эти средства поступили в местные бюджеты. В связи с неуплатой части наложенных штрафов, в службу судебных приставов для принудительного взыскания направлены штрафы на общую сумму около 3 млн. руб.

Управление напоминает о необходимости своевременной оплаты наложенного штрафа за нарушение земельного законодательства. Нарушитель должен в течение 30 дней со дня вступления соответствующего постановления в законную силу или со дня истечения срока отсрочки оплатить наложенный на него штраф. Если срок указанного времени истек, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о наложении административного взыскания, направляют соответствующие материалы в службу судебных приставов для принудительного взыскания наложенного административного штрафа.

За неуплату административного штрафа в положенные сроки на должника может быть наложен штраф в двойном размере не уплаченного ранее штрафа. Последствиями неисполнения постановления по делу об административном правонарушении в виде административного штрафа может быть и не только наложение очередного взыскания. Оно может повлечь и назначение более строгого административного наказания, такого как административный арест на срок до 15 суток.

Если должник добровольно не исполнил свои обязательства в установленный срок без уважительных причин, если сумма задолженности составляет более десяти тысяч рублей, судебные приставы-исполнители могут применить меры принудительного исполнения. Например, обратить взыскание на имущество должника или на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений, а также временно ограничить его право на управление транспортными средствами, наложить временные ограничения на выезд должника из РФ.

- Наведение порядка в использовании земельных ресурсов невозможно без тесного взаимодействия Росреестра с региональными и местными органами власти. От качества сотрудничества напрямую зависит увеличение налоговых поступлений в краевой и местные бюджеты. Управление проводит работу по сопоставлению и верификации данных региональных информационных ресурсов Росреестра и ФНС России, а также обменивается в рамках государственного земельного надзора информацией с ФНС России о землях сельхозназначения, не используемых в соответствии с законодательством. В результате этого информационного обмена увеличивается количество вовлеченных в налоговый оборот объектов недвижимости.

В Пермском крае нарушения требований земельного законодательства выявляются Росреестром практически ежедневно. Основная задача при этом не только выявление нарушения, а его полное устранение.

Наиболее частым нарушением является самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок (ст.7.1 Кодекса об административных правонарушениях - КоАП РФ). Далее идут нарушения по ст.8.8 КоАП РФ: использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, - отмечает заместитель главного государственного инспектора по охране и использованию земель в Пермском крае – заместитель руководителя Управления Росреестра Наталья Носкова.