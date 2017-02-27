ВК "Прикамье" сохраняет вторую строчку в турнирной таблице

В минувшие выходные волейбольный клуб "Прикамье" принимал "Университет" из Барнаула.

В первый игровой день 17 тура Высшей лиги "А" пермяки были безоговорочно сильней - 3:0 (25:19, 25:22, 25:16), сообщили в пресс-службе ВК "Прикамье".

А вот повторная встреча, как и в предыдущих двух домашних турах, у пермской команды не задалась. Барнаульцы сумели взять реванш - 1:3 (24:26, 27:29, 25:18, 21:25). Тем не менее, эта осечка не отразилась на положении "Прикамья" в турнирной таблице. Пермяки сохраняют вторую строчку. Следующий тур команда проведет на выезде в Екатеринбурге.