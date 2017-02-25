Россия принимает участие в международной туристической выставке в Сербии

На 39 Международной туристической выставке «Sаjam Turizma» в Белграде состоялась презентация стенда России, на котором российские регионы представляют свои туристические возможности.

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры России, в экспозиции представлены турпродукты Калужской, Владимирской, Вологодской, Московской и Ярославской областей, а также из Республики Коми.

Возглавила российскую делегацию директор Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

В день презентации стенда его посетили Премьер-министр республики Сербия Александр Вучич, Министр торговли, туризма и телекоммуникаций республики Сербия Расим Ляич, Чрезвычайный Посол Российской Федерации в республике Сербия Александр Чепурин и Торговый представитель Российской Федерации в республике Сербия Андрей Хрипунов.

Открывая мероприятие, директор Департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова отметила необходимость децентрализации въездного туризма в Россию. «Именно поэтому при отсутствии на стенде двух столиц, столь хорошо известных зарубежным и, в частности, сербским туристам, участие в презентации принимают российские регионы совершенно разной географии: Калужская, Владимирская, Вологодская, Московская, Астраханская и Ярославская области, Республики Крым и Коми», - сказала Ольга Ярилова.

Посетителям российского стенда рассказывают о разных видах туризма в России: экологическом, этнографическом, арктическом, культурно-познавательном, паломническом и детском, а также о традиционных и новых маршрутах - таких, как Серебряное ожерелье России» и межрегиональный туристский маршрут «Россия — Родина космонавтики». 24 февраля на стенде России прошел гастрономический час «Масленица», во время которого гости выставки смогли попробовать такие традиционные угощения регионов, как блины с красной и щучьей икрой, огуречное варенье, покровские и ярославские пряники, калужское тесто, медовуху и попкорн из гречихи.

По словам Александра Чепурина, Россия за последние годы изменилась, у нее огромный потенциал. Чрезвычайный Посол Российской Федерации в республике Сербия также подчеркнул готовность и необходимость усиления взаимных обменов между двумя странами, «между красавицей Москвой и красавцем Белградом».

В свою очередь, заместитель Министра торговли, туризма и телекоммуникации, сопредседатель рабочей группы по туризму межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству Россия – Сербия Р. Пинджа сказала: «Мы рады, что Россия присутствует в этом году на выставке. Однозначно, это начало большого сотрудничества между нашими государствами».

Оператором стенда России на выставке в Белграде является компания «Евроэкспо», организатор осеннего Международного российского туристического форума «ОТДЫХ». Стенд России на Международной туристической выставке «Sаjam Turizma» пользуется популярностью и широко освещается сербскими средствами массовой информации. Выставку, в которой принимают участие 56 стран мира, посетили более 70 тысяч гостей.