Спорт

Елена Малкова
25 Февраля, 2017 19:25

В Омской области состоялось открытие «Праздника Севера - Одесское-2017»

В Одесском районе состоялось торжественное открытие XLVII спортивно-культурного «Праздника Севера».
Источник фото: omskportal.ru
Омск, 25 Февраля - DIXINEWS.

25 февраля в Одесском районе состоялось торжественное открытие XLVII спортивно-культурного «Праздника Севера», сообщает пресс-служба правительства Омской области.

В церемонии открытия «Праздника Севера» приняли участие более тысячи человек – спортсмены, судьи, участники культурной программы.

Наблюдать за церемонией открытия с трибун смогли около двух тысяч жителей края. Гостей и участников мероприятия от имени губернатора Виктора Назарова поздравил первый заместитель Председателя регионального Правительства Андрей Новосёлов. По его словам, региональные власти будут и в дальнейшем поддерживать сельские олимпиады.

Стоит отметить, что в Одесском районе к нынешнему «Празднику Севера» был выполнен капитальный ремонт стадиона имени олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова, ремонт трибун и легкоатлетического манежа, административного здания и стрелкового тира, возведен новый крытый хоккейный корт, выполнены работы по обустройству лыжно-биатлонного комплекса «Одесская жемчужина».

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