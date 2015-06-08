Житель Нижнего Новгорода похитил 23 тысячи рублей с банковской карты матери

С банковской карты заявительницы были похищены 23 тысячи рублей.

Кражу с банковской карты раскрыли нижегородские полицейские.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Нижнему Новгороду, по подозрению в совершении противоправного деяния стражами порядка был задержан 37-летний сын заявительницы.

В полицию Нижнего Новгорода обратилась 63-летняя пенсионерка. По сообщению женщины с ее банковской карты были похищены 23 тысячи рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого - родственника заявительницы. Ранее судимый мужчина признался в содеянном.

В настоящее время расследование уголовного дела по ст. 158 УК Рф «Кража» продолжается. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.