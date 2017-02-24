Экономика

Елена Малкова
24 Февраля, 2017 18:59

В Красноярском крае стало больше миллиардеров

В 2016 году инспекциями края принято более 196 тыс налоговых деклараций за 2015 год.
Источник фото: nalog.ru
Красноярск, 24 Февраля - DIXINEWS.

Подведены основные итоги декларационной кампании 2016 года на территории Красноярского края, сообщается на сайте ФНС России.

В 2016 году инспекциями Красноярского края от 176,2 тысячи физических лиц принято более 196 тысяч налоговых деклараций за 2015 год.

Общая сумма дохода, которую указали налогоплательщики в декларациях, увеличилась на 2% и составила 126,2 млрд рублей.

При этом, количество налогоплательщиков с суммой дохода свыше 1 млн рублей снизилось по сравнению с 2015 годом почти на 7% и составило 15,4 тысяч человек.

Из общего числа миллионеров доходы в диапазоне от 1 млн до 10 млн заявили 14,9 тысяч физических лиц; от 10 млн до 100 млн – 406 налогоплательщиков; от 100 млн до 500 млн – 87 декларантов; от 500 млн до 1 млрд – 13 граждан.

Доходы свыше 1 млрд рублей продекларировали 12 жителей края, это на 2 человека больше прошлогоднего показателя.

По всем принятым в Красноярском крае декларациям исчислен налог на доходы в сумме 4,6 млрд рублей.

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