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Елена Малкова
24 Февраля, 2017 17:59
На празднование Масленицы в Казань приедет группа "На-На"
Казань, 24 Февраля - DIXINEWS.
26 февраля на территории озера Лебяжье состоится празднование Масленицы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Гостей праздника ждет театрализованное представление с традиционным испытанием по «взятию» снежной крепости и обрядом сжигания чучела Масленицы.
В этом день состоятся концертная и развлекательная программы, ярмарка изделий народных промыслов. На масленичной сцене выступят творческие коллективы города. Специальным гостем праздника станет российская группа «На-На».
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