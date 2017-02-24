Общество

Елена Малкова
24 Февраля, 2017 17:59

На празднование Масленицы в Казань приедет группа "На-На"

Группа "На-На".
Источник фото: vladtime.ru
Казань, 24 Февраля - DIXINEWS.

26 февраля на территории озера Лебяжье состоится празднование Масленицы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Гостей праздника ждет театрализованное представление с традиционным испытанием по «взятию» снежной крепости и обрядом сжигания чучела Масленицы.

В этом день состоятся концертная и развлекательная программы, ярмарка изделий народных промыслов. На масленичной сцене выступят творческие коллективы города. Специальным гостем праздника станет российская группа «На-На».

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