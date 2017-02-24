На празднование Масленицы в Казань приедет группа "На-На"

26 февраля на территории озера Лебяжье состоится празднование Масленицы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Гостей праздника ждет театрализованное представление с традиционным испытанием по «взятию» снежной крепости и обрядом сжигания чучела Масленицы.

В этом день состоятся концертная и развлекательная программы, ярмарка изделий народных промыслов. На масленичной сцене выступят творческие коллективы города. Специальным гостем праздника станет российская группа «На-На».