«Урал» одержал победу в выездном матче

Баскетбольный клуб «Урал» одержал важнейшую победу в выездном матче над командой «Химки-Подмосковье» со счетом 68:65, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

Хозяева в первой половине встречи имели преимущество.

«Урал» только в концовке второго периода сумел восстановить равновесие. К перерыву счет был 32:31 в пользу хозяев поля. Во второй половине игроки «Урала» одержали волевую победу и сохранили шансы на успех в борьбе за выход в плей-офф.