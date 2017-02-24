Спорт

Елена Малкова
24 Февраля, 2017 09:14

«Урал» одержал победу в выездном матче

Баскетбольный клуб «Урал» одержал волевую победу в выездном матче над командой «Химки-Подмосковье».
Источник фото: bcural.ru
Екатеринбург, 24 Февраля - DIXINEWS.

Баскетбольный клуб «Урал» одержал важнейшую победу в выездном матче над командой «Химки-Подмосковье» со счетом 68:65, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

Хозяева в первой половине встречи имели преимущество.

«Урал» только в концовке второго периода сумел восстановить равновесие. К перерыву счет был 32:31 в пользу хозяев поля. Во второй половине игроки «Урала» одержали волевую победу и сохранили шансы на успех в борьбе за выход в плей-офф.

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