В Воронеже рецидивисты грабили сдаваемые посуточно квартиры

В Воронеже задержали подозреваемых в совершении серии краж имущества из квартир местных жителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Злоумышленниками оказались ранее судимый за квартирную кражу 42-летний местный житель и ранее судимый за разбойное нападение 34-летний житель Брянской области.

В период с 12 по 15 февраля в полицию поступило несколько заявлений от воронежцев о совершении хищения имущества: в основном это телевизоры и мелкая бытовая техника.

В настоящее время установлена причастность задержанных к совершению пяти преступлений на территории Воронежа. Мужчины пояснили, что находили объявления в сети Интернет о посуточной сдаче квартир в аренду. Получив ключи от хозяина, они похищали имущество, которое сбывали через объявления на сайтах.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УК РФ. Кроме того, задержанные причастны к совершению аналогичных преступлений в Брянской, Белгородской и Курской областях.