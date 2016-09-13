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Елена Малкова
24 Февраля, 2017 08:49
В Воронеже рецидивисты грабили сдаваемые посуточно квартиры
Воронеж, 24 Февраля - DIXINEWS.
В Воронеже задержали подозреваемых в совершении серии краж имущества из квартир местных жителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Злоумышленниками оказались ранее судимый за квартирную кражу 42-летний местный житель и ранее судимый за разбойное нападение 34-летний житель Брянской области.
В период с 12 по 15 февраля в полицию поступило несколько заявлений от воронежцев о совершении хищения имущества: в основном это телевизоры и мелкая бытовая техника.
В настоящее время установлена причастность задержанных к совершению пяти преступлений на территории Воронежа. Мужчины пояснили, что находили объявления в сети Интернет о посуточной сдаче квартир в аренду. Получив ключи от хозяина, они похищали имущество, которое сбывали через объявления на сайтах.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УК РФ. Кроме того, задержанные причастны к совершению аналогичных преступлений в Брянской, Белгородской и Курской областях.
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