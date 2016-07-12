|
Елена Малкова
24 Февраля, 2017 08:26
В Волгоград пришла весна
Волгоград, 24 Февраля - DIXINEWS.
В Волгоградской области наступила весна, сообщает «Блокнот Волгоград» со ссылкой на региональный ЦГМС.
По прогнозам синоптиков осадки ожидаются на территории всего региона.
Сегодня, 24 февраля, в регионе наступила настоящая весна: с дождями и небольшим потеплением. По данным ЦГМС, в Волгограде воздух прогреется до +5...+7ºС. Ветер юго-западный 8-13м/с.
В области ожидаются дождь со снегом, по прогнозам осадки ожидаются на протяжении всех суток. Ветер юго-западный 8-13м/с, местами порывы до 20м/с. Днем воздух прогреется до +4...+9ºС.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия