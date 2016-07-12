В Волгоград пришла весна

Осадки ожидаются на территории всего региона.

В Волгоградской области наступила весна, сообщает «Блокнот Волгоград» со ссылкой на региональный ЦГМС.

По прогнозам синоптиков осадки ожидаются на территории всего региона.

Сегодня, 24 февраля, в регионе наступила настоящая весна: с дождями и небольшим потеплением. По данным ЦГМС, в Волгограде воздух прогреется до +5...+7ºС. Ветер юго-западный 8-13м/с.

В области ожидаются дождь со снегом, по прогнозам осадки ожидаются на протяжении всех суток. Ветер юго-западный 8-13м/с, местами порывы до 20м/с. Днем воздух прогреется до +4...+9ºС.