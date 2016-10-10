В Омске посетителя кафе избил и ограбил охранник

В дежурную часть пункта полиции «Чкаловский» УМВД России по г. Омску обратился 33-летний житель Октябрьского округа, сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Омску.

Мужчина рассказал, что накануне он отдыхал в одном из кафе-баров поселка Чкаловского.

Когда мужчина вышел на улицу, к нему подошел охранник заведения и попросил пройти с ним к автомобилю, припаркованному неподалеку. Как только они оказались в салоне автомобиля, охранник начал наносить посетителю кафе удары по голове и телу. И после этого вытащил из куртки мужчины 20 тысяч рублей. Затем охранник отвез посетителя кафе за несколько кварталов на ул. Индустриальную, где высадил пассажира и скрылся.

Сотрудники полиции просмотрели имеющиеся в кафе записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как охранник на улице подошел к посетителю и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, посадил его в иномарку и скрылся.

Через некоторое время причастный к преступлению 25-летний житель поселка Лузино был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту проживания.

В пункте полиции потерпевший опознал задержанного, который в ходе допроса признался в содеянном и рассказал, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». В рамках уголовного законодательства за данное преступление предусмотрено до 7 лет лишение свободы. Ранее злоумышленник неоднократно был судим за имущественные преступления.